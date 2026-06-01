صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیلڈ مارشل کا دورہ ایران امن کیلئے سنگ میل ہوگا:عبدالکریم

  • لاہور
فیلڈ مارشل کا دورہ ایران امن کیلئے سنگ میل ہوگا:عبدالکریم

پاکستان کے فروغ امن کے کردار کو دنیا میں سراہا جارہا ہے :امیر جمعیت اہلحدیث

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے امیر سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا دورہ سعودی عرب کے بعدکیا گیا، دورہ تہران علاقائی امن و استحکام کے فروغ کیلئے سنگ میل ثابت ہوگا ،اس وقت پاکستان ایک بار پھر عالمی برادری کی توجہ کا مرکز و محور بن چکا ہے ۔ بڑی عید کے موقع پر عوام کو بڑی خوشخبری ملنے والی ہے جس کیلئے پوری قوم وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی کاوشوں اور کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے ۔پاکستان کے فروغ امن کے کردار کو آج پوری دنیا میں سراہا جارہا ہے اور ثابت ہوگیا ہے کہ بھارت اور اسرائیل عالمی امن کیلئے خطرہ ہیں۔ ان دونوں کے جنگی جنون کو ختم کرنے اور علاقائی امن و استحکام کیلئے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے شیخوپورہ میں میڈیا نمائندوں سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا، اس موقع پر ڈاکٹر علی محمد ابوتراب، ڈاکٹر پروفیسر عبدالغفور راشد، مولانا محمدیونس آزاد، پروفیسر ڈاکٹر عاصم حمید، حافظ ڈاکٹر عبدالغفار مکی اور دیگر موجود تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جدید انسان کا تہذیبی المیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور اور تاریخی شناخت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم کی بازگشت
کنور دلشاد
سعود عثمانی
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر