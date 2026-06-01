صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتظامیہ سبزیوں، سبز مصالحہ جات کے نرخ کنٹرول نہ کرسکی

  • لاہور
انتظامیہ سبزیوں، سبز مصالحہ جات کے نرخ کنٹرول نہ کرسکی

ادرک تھائی لینڈ 400، لہسن چائنہ 500، پیاز 100، ٹماٹر 80، آلو مکس 50، پھول گوبھی 160روپے کلو دستیاب سبز مرچ 120، بھنڈی 80، شملہ مرچ 150، گھیاکدو 60روپے کلو فروخت ، خریداروں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ

لاہور (کامرس رپورٹر سے )انتظامیہ سبزیوں ، سبز مصالحہ جات کی قیمتیں کنٹرول نہ کرسکی ،سبزی مارکیٹ میں پیاز، آلو ،ادرک کے نرخ میں اضافہ ہو گیا۔پیاز نرخ 10 روپے فی کلو بڑھ گیا جس سے پیاز کا سرکاری نرخ 85 روپے کلو جبکہ مارکیٹ میں درجہ اول پیاز سے 120روپے کلو تک فروخت ہو رہا ،درجہ دوم مکس پیاز 100روپے کلو ہے ،ٹماٹرکے نرخ میں پانچ روپے فی کلوکمی ہو گئی ،ٹماٹر کا سرکاری نرخ 35 روپے فی کلو ہو گیا،لیکن مارکیٹ میں ٹماٹر 60سے 80 روپے کلو فروخت ہو رہا،آلو کے نرخ میں پانچ روپے فی کلو اضافے سے سرکاری نرخ 25 روپے کلو ہو گیا، جبکہ مارکیٹ میں مکس آلو بدستور 40 روپے کلو اور درجہ اول 50 روپے کلو فروخت ہو رہا۔لہسن چائنہ کاسرکاری نرخ پانچ روپے کمی سے 375 روپے کلو لیکن مارکیٹ میں لہسن چائنہ کا نرخ بدستور 500روپے کلو تک ہے ،لہسن دیسی 200اور لہسن ہرنائی 300 روپے کلو تک ہے ،ادرک تھائی لینڈ کا سرکاری نرخ پانچ روپے اضافے سے 285روپے کلو مقرر اور مارکیٹ میں 400 روپے کلو رہا ،پھول گوبھی کا سرکاری نرخ 130روپے جبکہ مارکیٹ میں 160 روپے فی کلو تک ہے ،سبز مرچ 120 ،بھنڈی 80 اور شملہ مرچ 150،گھیا کدو 60 روپے کلو تک فروخت ہو تارہا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جدید انسان کا تہذیبی المیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور اور تاریخی شناخت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم کی بازگشت
کنور دلشاد
سعود عثمانی
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر