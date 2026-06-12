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اسلام آباد ،اشتہاریوں سمیت 28ملزم گرفتار ،اسلحہ ،منشیات برآمد

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،اشتہاریوں سمیت 28ملزم گرفتار ،اسلحہ ،منشیات برآمد

آبپارہ، سمبل ، نون اور تھانہ کورال میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارالحکومت میں شہریوں کی جان ومال کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی گرفتار ی کیلئے موثر کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ اس سلسلے میں اسلام آباد پولیس آبپارہ، سمبل ، نون اور تھانہ کورال پولیس نے منشیات فروشی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث چار ملزمان کو گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 1,250گرام چرس اور مختلف بور کے چار عدد پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلئے ۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفرروان کی گرفتاری کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 28 مجرمان کی گرفتاری عمل میں لا ئی گئی۔ 

 

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