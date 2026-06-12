صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رواں سال خود کار نظاموں پر 10052خطرات کو روکا ، کیسپر کی

  • اسلام آباد
رواں سال خود کار نظاموں پر 10052خطرات کو روکا ، کیسپر کی

خطرات کی نشاندہی کیلئے کیسپرسکی نیکسٹ ای ڈی آر ایکسپرٹ ضروری ،ماہرین

اسلام آباد(نامہ نگار)کیسپرسکی کی رپورٹ کے مطابق 2026 کی پہلی سہ ماہی میں کیسپرسکی کے حفاظتی سلوشنز نے صنعتی خودکار نظاموں پر مختلف اقسام کے 10052 مختلف نقصان دہ سافٹ ویئر گروپس سے تعلق رکھنے والے خطرات کو روکا۔ علاقائی سطح پر حملے کا نشانہ بننے والے صنعتی کنٹرول سسٹم کمپیوٹروں کا تناسب افریقہ میں 27.4 فیصد سے لے کر شمالی یورپ میں 9.1فیصد تک رہا۔ گزشتہ سہ ماہی کے مقابلے میں، پہلی سہ ماہی کے دوران مینوفیکچرنگ شعبے پر حملوں میں متعدد خطوں، بشمول یورپ اور ایشیا، میں اضافہ ہوا۔ علاقائی سطح پر، بائیومیٹرک سسٹمز کے فیصدی اعداد و شمار کے لحاظ سے جنوبی یورپ 35.15 فیصد کے ساتھ سرفہرست ہے ۔ افریقہ 29.58 فیصدکے ساتھ دوسرے جبکہ وسطی ایشیا 28.53 فیصد کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے ۔ کیسپرسکی آئی سی ایس سرٹ کے سربراہ ایوجینی گونچاروف کا کہنا ہے کہ پرانے آپریشنل ٹیکنالوجی سسٹمز اب بھی مینوفیکچرنگ ماحول میں موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ کمزور رہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جدید خطرات کی بروقت نشاندہی، تحقیقات اور مؤثر تدارک کیلئے کیسپرسکی نیکسٹ ای ڈی آر ایکسپرٹ استعمال کیے جانے چاہئیں۔

کیسپرسکی

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

لاپتہ افراد کیس، تلاش کیلئے پولیس اقدامات پرعدالتی سوالات

مرکزی مسلم لیگ کا مہنگائی کے خلاف شاہراہِ قائدین پراحتجاجی دھرنا

سیلانی ویلفیئر اور کے الیکٹرک کے ہیٹ ویو ریلیف کیمپس قائم

ہر ضلع میں جناح جیسا ٹیچنگ اسپتال قائم کیا جائے ،پاسبان

جعلی کرنسی رکھنے والا ملزم گرفتار

میرپور خاص:کوچ ٹرک تصادم، کرنٹ سے 2جاں بحق، 13زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کے لہجے میں خوف کیوں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عام تاثر اور حقیقت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
اسد طاہر جپہ
کسان کا مقدمہ
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
اک آبلہ پا وادیٔ پُرخار میں آیا
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
حسینی سیاست اور سائنس
امیر حمزہ