صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی جی کی کھلی کچہری ،مسائل فوری حل کرنے کے احکامات

  • اسلام آباد
آئی جی کی کھلی کچہری ،مسائل فوری حل کرنے کے احکامات

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی نے سنٹرل پولیس آفس میں منعقد کھلی کچہری میں شہریوں سے براہ راست ملاقات کی، ان کے مسائل اور شکایات سنیں اور ان کے فوری اور موثر حل کیلئے متعلقہ افسران کو موقع پر ہی ضروری احکامات جاری کیے۔۔۔

 آئی جی نے ہر درخواست گزار کی بات سنی اور متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ تمام شکایات کو میرٹ، شفافیت اور مقررہ وقت کے اندر حل کیا جائے ، انہوں نے واضح کیا کہ عوام کو انصاف کی بروقت فراہمی اور ان کے مسائل کا فوری ازالہ اسلام آباد پولیس کی اولین ذمہ داری ہے۔ ،آئی جی نے کہا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد شہریوں کو پولیس تک براہ راست رسائی فراہم کرنا، ان کے مسائل کو بغیر کسی تاخیر کے سننا اور ان کے حل کو یقینی بنانا ہے ، عوام کا اعتماد ہی پولیس کی اصل طاقت ہے اور اس اعتماد کو برقرار رکھنے کیلئے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں،انہوں نے تمام سینئر افسران کو ہدایت کی کہ شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی، عزت اور پیشہ ورانہ رویہ اختیار کیا جائے ، ان کی شکایات پر فوری کارروائی عمل میں لائی جائے اور کسی بھی معاملے میں تاخیر یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

چین کے قونصل جنرل کا پریس کلب کا دورہ،صحافیوں میں تعلقات بڑھانے پر زور

چیئرمین یو ایم ٹی کی بنگلہ دیش میں پاکستانی ہائی کمشنر سے ملاقات

برآمدات پر توجہ دی جائے :فہیم الرحمن

191ناجائز ونادہندہ املاک سربمہر

بد ترین لوڈشیڈنگ شروع، ہر گھنٹے بعد ایک گھنٹہ بجلی بند

مانگا منڈی روٹ پر الیکٹرک بسیں نہ چلانے پرجواب طلب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بجٹ، ڈھابہ اور بچہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باقی ساری دنیا گئی بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گھر کی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
ایک امیر شہر کا پسماندہ نظام
شاہد کاردار
رشید صافی
افغان قیادت کا فکری جمود
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
یونین الیکشن دھاندلی اور انتظامی ردعمل
حافظ محمد ادریس