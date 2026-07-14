صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی کی آزاد کشمیر کی صورتحال پر قائم کمیٹی کا اجلاس طلب

  • اسلام آباد
جماعت اسلامی کی آزاد کشمیر کی صورتحال پر قائم کمیٹی کا اجلاس طلب

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے)نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے آزاد کشمیر کی صورتحال میں بہتری کے لیے قائم کمیٹی کا اجلاس منگل تیرہ جولائی کو اسلام آباد میں طلب کرلیا۔

کمیٹی کے دیگر ذمہ داران میں امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر ڈاکٹر مشتاق خان، سابق امراء آزاد کشمیر عبدالرشید ترابی اور ڈاکٹر خالد محمود اور امیر اسلام آباد نصراللہ رندھاوا شامل ہیں۔ لیاقت بلوچ نے آزاد کشمیر کے سابق سول بیوروکریٹس، ریٹائرڈ ججز ، ریٹائرڈ عسکری شخصیات اور سول سوسائٹی کے افراد کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نئے ڈی سی ریٹ اجرا میں تاخیر،عبوری پالیسی پر غور

بھاٹی چوک انڈر پاس ، داتا دربار توسیعی منصوبے کاجائزہ

پرویز اشرف کی زیر صدارت انفارمیشن بیورو کا اجلاس

دو پی ٹی آئی رہنماساتھیوں سمیت ن لیگ میں شامل

مون سون پر کھدائی کے مقامات محفوظ بنانے کی ہدیات

ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ،لاہور چیمبر کا الیکشن شیڈول منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس