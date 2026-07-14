صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان اور بلغاریہ کے درمیان تعلقات مزید وسعت اختیار کرینگے ،گیلانی

  • اسلام آباد
پاکستان اور بلغاریہ کے درمیان تعلقات مزید وسعت اختیار کرینگے ،گیلانی

چیئرمین سینیٹ کی بلغاریہ کی سفیر کے اعزاز میں الوداعی ظہرانہ میں شرکت ،نیک خواہشات

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی جانب سے جمہوریہ بلغاریہ کی پاکستان میں سفیر، ایرینا گانچیوا، کے اعزاز میں دیے گئے الوداعی ظہرانے میں خصوصی شرکت کی۔!س موقع پر چیئرمین سینیٹ نے سفیر ایرینا گانچیوا کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان اور بلغاریہ کے درمیان دوستانہ تعلقات، پارلیمانی روابط اور باہمی تعاون کے فروغ میں ان کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ سفیر ایرینا گانچیوا نے اپنے دورِ تعیناتی کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سفارتی، تجارتی، ثقافتی اور پارلیمانی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے میں قابلِ قدر کردار ادا کیا۔

جسے ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے بلغاریہ کی قیادت اور عوام کے لیے بھی اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان اور بلغاریہ کے درمیان دوطرفہ تعلقات مستقبل میں مزید وسعت اختیار کریں گے اور مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط ہوگا۔تقریب میں وزیر مملکت سمندر پار پاکستانی محمد عون چودری، رکن قومی اسمبلی سید عبدالقادر گیلانی سمیت مختلف ممالک کے سفرا، اعلیٰ سرکاری شخصیات اور معزز مہمانوں نے بھی شرکت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

واسا کومیگا سیوریج منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کرنیکا حکم

لودھراں:گرانفروشوں کیخلاف کارروائیاں تیز، 1414 معائنے

پولیس نے 7 روز سے گمشدہ کمسن دھونڈ نکالا ، والدین ملا دیا

ہنی ٹریپ کیس، خاتون اور بھائی کو دو، دو سال قید

گھر آنے سے روکنے کا رنج، نوجوان پر فائرنگ، ملزم فرار

منشیات فروش گرفتار 1320 گرام چرس برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس