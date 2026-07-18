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راولپنڈی، شہریوں کا سامان چرانے والا 2رکنی گینگ گرفتار

  • اسلام آباد
راولپنڈی، شہریوں کا سامان چرانے والا 2رکنی گینگ گرفتار

راولپنڈی (این این آئی) تھانہ سٹی پولیس نے شاپنگ کیلئے آنے والے شہریوں کا سامان چرانے والا 2رکنی گینگ گرفتارکرکے مسروقہ ایل سی ڈی، موبائل فون، رقم 10ہزار روپے اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔ ۔۔۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شاپنگ کیلئے آنے والے شہریوں کا سامان چرانے والا 2رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا، زیر حراست گینگ سے مسروقہ ایل سی ڈی، موبائل فون، رقم 10ہزار روپے اور دیگر سامان برآمد ہوا۔

 

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