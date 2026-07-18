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نئی بننے والی کاہنہ ڈویژن ، سب ڈویژنز میں افسران تعینات

  • لاہور
نئی بننے والی کاہنہ ڈویژن ، سب ڈویژنز میں افسران تعینات

نوٹیفکیشن جاری، فیاض حسین تالپور ایکسین ،جاوید اقبال ریونیو آفیسرکا تقررایس ڈی او ائیر لائن سب ڈویژن محمد اصغر کو ایس ڈی او صوفیہ آبادلگا دیا گیا

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے ) لیسکو انتظامیہ نے نئی بننے والی کاہنہ ڈویژن اور سب ڈویژنز میں افسران کو تعینات کردیا ۔ڈپٹی منیجر احمد فراز سلیم ایکسین داتا دربار تعینات ،ایکسین داتا دربار ڈویژن فیاض حسین تالپور کو ایکسین کاہنہ ڈویژن ، جاوید اقبال کو ریونیو آفیسر کاہنہ ڈویژن تعینات ،تعیناتی کے منتظر اسسٹنٹ منیجر شعیب نواز کو ایس ڈی او روراں بھوگاں ،ایس ڈی او ائیر لائن سب ڈویژن محمد اصغر کو ایس ڈی او صوفیہ آباد تعینات کردیا گیا،خرم شہزاد کو ایس ڈی او کماہاں روڈ تعینات کردیا گیا۔ایس ڈی او فاروق آباد محمد وقاص ایس ڈی او اسماعیل نگر تعینات ۔عمر سعید ایس ڈی او چندرائے روڈ تعینات ،حمزہ چودھری ایس ڈی او غوثیہ پارک سب ڈویژن تعینات ،مظہر علی کو ایس ڈی او صوئے آصل تعینات کردیا گیا۔لیسکو انتظامیہ نے نوٹیفکیشن جاری کردیا۔

 

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