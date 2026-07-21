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ایٹین کا موٹر وے ایم ون اور ایم ٹو لنک روڈ سے براہِ راست رسائی کا آغاز

  • اسلام آباد
ایٹین کا موٹر وے ایم ون اور ایم ٹو لنک روڈ سے براہِ راست رسائی کا آغاز

لنک روڈ سے لنک کی منظوری ایٹین کی ترقی کے سفر میں تاریخی سنگِ میل ،ڈاکٹر منصور

اسلام آباد(نامہ نگار ) پاکستان کے ممتاز اور جدید طرزِ زندگی کے منصوبے ایٹین نے موٹر وے ایم ون اور ایم ٹو لنک روڈ سے اپنی براہِ راست انٹری اور ایگزٹ کے راستے کا افتتاح کر دیا ہے ، جو بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں ایک اہم سنگِ میل ہے ۔ اس پیش رفت سے رہائشیوں، مہمانوں اور وسیع تر کمیونٹی کے لیے رسائی، رابطے اور سہولت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ نئے براہِ راست رسائی کے راستے کے فعال ہونے سے ایٹین تک آمد و رفت مزید آسان، تیز اور مؤثر ہو گئی ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی یہ اہم پیش رفت ایٹین کو پاکستان کے نمایاں مربوط لائف اسٹائل منصوبوں میں مزید مستحکم بنانے میں معاون ثابت ہوگی۔

ایٹین، سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کونسل (ایس آئی ایف سی) کا تہہِ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے ، ایٹین کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر منصور کا کہنا تھا کہ  ایم- ایم-2 لنک روڈ سے براہِ راست داخلہ اور اخراج کی منظوری ایٹین کی ترقی کے سفر میں ایک تاریخی سنگِ میل ہے اور یہ ایٹین اور متعلقہ سرکاری اداروں کے درمیان مؤثر تعاون کی عکاسی کرتی ہے ۔ ہم اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کونسل کے بے مثال تعاون، نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور وزارتِ مواصلات کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے اس منصوبے کے داخلہ اور اخراج کی منظوری دی اور پورے عمل کے دوران اپنی تکنیکی مہارت اور پیشہ ورانہ خدمات فراہم کیں۔ 

 

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