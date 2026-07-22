اسسٹنٹ کمشنر پنڈ دادن خان کا برساتی نالوں،نشیبی مقامات کا دورہ
کھیوڑہ (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر پنڈ دادن خان نے مون سون بارشوں کے پیش نظر ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے مختلف علاقوں، برساتی نالوں اور نشیبی مقامات کا دورہ کیا۔
اسسٹنٹ کمشنر پنڈ دادن خان نے مون سون بارشوں کے پیش نظر ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے مختلف علاقوں، برساتی نالوں اور نشیبی مقامات کا دورہ کیا۔ اس موقع پر بارش اور سیلاب سے بچاؤ کے انتظامات، نکاسیٔ آب، مشینری کی دستیابی اور متعلقہ اداروں کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔
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