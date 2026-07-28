مجلس عزا برائے مستورات
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) بیگم آقا زیدی کیرانوی عزا خانہ گلدستہ سادات، مکان نمبر 45 سٹریٹ MB، بلاک A، گرین ریذیڈنشیا سوسائٹی (نزد ٹھنڈا پانی) اسلام آباد میں بسلسلہ شہادت بی بی سکینہ بنت الحسینؓ آج بروز منگل صبح دس بجے مجلس عزا برائے مستورات منعقد ہو گی، فاخرہ سجاد خطاب کریں گی۔
بیگم آقا زیدی کیرانوی عزا خانہ گلدستہ سادات، مکان نمبر 45 سٹریٹ MB، بلاک A، گرین ریذیڈنشیا سوسائٹی (نزد ٹھنڈا پانی) اسلام آباد میں بسلسلہ شہادت بی بی سکینہ بنت الحسینؓ آج بروز منگل صبح دس بجے مجلس عزا برائے مستورات منعقد ہو گی، فاخرہ سجاد خطاب کریں گی۔
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