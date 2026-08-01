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پی این آر اے اور آئی اے ای اے کے اشتراک سے تربیتی کورس

  • اسلام آباد
پی این آر اے اور آئی اے ای اے کے اشتراک سے تربیتی کورس

جوہری تنصیبات کے کمپیوٹر نظام کے تحفظ پر مامور افسران ،سکیورٹی انسپکٹرز کی شرکت

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی (PNRA)اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی (IAEA)کے باہمی تعاون سے جوہری تنصیبات کے کمپیوٹرسکیورٹی معائنوں سے متعلق پانچ روزہ قومی تربیتی کورس پی این آر اے ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں اختتام پذیر ہوگیا۔ تربیتی پروگرام میں ملک کی فعال جوہری تنصیبات کے کمپیوٹر نظاموں کے تحفظ اور ان کی ضابطہ جاتی نگرانی پر مامور ریگولیٹری افسران اور سکیورٹی انسپکٹرز نے شرکت کی۔ کورس کے دوران شرکاء کو کمپیوٹر سکیورٹی کے معائنوں سے متعلق جدید طریقہ کار، ضابطہ جاتی تقاضوں کا مؤثر جائزہ لینے، سکیورٹی آڈٹس کے انعقاد اور ممکنہ خامیوں کی بروقت نشاندہی کے حوالے سے عملی تربیت فراہم کی گئی۔ اس موقع پر آئی اے ای اے کی Nuclear Security Series میں وضع کردہ رہنما اصولوں اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ بہترین طریقہ کار سے بھی آگاہ کیا گیا۔تربیتی کورس کی نگرانی تین ممتاز بین الاقوامی ماہرین نے کی، جن میں آئی اے ای اے کے لوئیس ایبیوٹونو تابائی (Louis Ebiotuno Tabai)، جمہوریہ کوریا کے جیونگ ہو لی (Jeong Ho Lee) اور برازیل کے ریکارڈو پالینو مارکیز (Ricardo Paulino Marques) شامل تھے ۔ ماہرین نے شرکاء کو کمپیوٹر تحفظ کے معائنوں سے متعلق عملی تجربات، جدید تقاضوں اور عالمی سطح پر رائج بہترین اصولوں سے آگاہ کیا چیئرمین پی این آر اے، جناب ضیاء حسین شاہ نے کہا، \\\"جوہری تنصیبات کے تحفظ اور سلامتی کے مؤثر ضابطہ جاتی نظام میں کمپیوٹر سکیورٹی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس تربیتی پروگرام سے ہمارے انسپکٹرز کی پیشہ ورانہ استعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔

 

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