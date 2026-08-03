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کامسٹیک کنسورشیم آف ایکسی لینس صومالیہ پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز

  • اسلام آباد
کامسٹیک کنسورشیم آف ایکسی لینس صومالیہ پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز

اسلام آباد (نامہ نگار) اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی) کی وزارتی قائمہ کمیٹی برائے سائنسی و تکنیکی تعاون (کامسٹیک) نے صومالیہ کے سفارت خانے کے تعاون سے کامسٹیک کنسورشیم آف ایکسی لینس صومالیہ پروگرام کے دوسرے مرحلے کا باضابطہ آغاز کر دیا۔۔۔

 جس کے تحت صومالیہ میں مقیم سائنسدانوں، محققین اور ماہرین کیلئے 25مکمل فنڈڈ فیلوشپس فراہم کی جائیں گی۔ تقریب میں مختلف سرکاری و نجی جامعات کے وائس چانسلرز اور ریکٹرز، سوڈان، تاجکستان، یمن اور روانڈا کے سفراء، صومالیہ کے سفارت خانے کے حکام اور کامسٹیک کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ کامسٹیک کے کوآرڈینیٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری نے کہا کہ انسانی وسائل کی ترقی کامسٹیک کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور مسلم دنیا کی پائیدار ترقی تعلیم، سائنسی تحقیق، جدید ٹیکنالوجی اور ہنرمند افرادی قوت کی تیاری سے وابستہ ہے۔ صومالیہ کے سفیر شیخ نور محمد حسن نے کامسٹیک، حکومت پاکستان اور کنسورشیم آف ایکسی لینس سے وابستہ جامعات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروگرام صومالیہ کے سائنسدانوں، محققین اور ماہرین کو جدید علوم اور عملی مہارتیں حاصل کرنے کا بہترین موقع فراہم کرے گا۔ 

 

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