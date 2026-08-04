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آئیسکو ، 7 ارب کی ریکوری، چوروں کو 60 کروڑ سے زائد جرمانے

  • اسلام آباد
آئیسکو ، 7 ارب کی ریکوری، چوروں کو 60 کروڑ سے زائد جرمانے

3299 بجلی چوروں کو پولیس نے گرفتار، 12 لاکھ سے زائد اے ایم آئی میٹرز نصب، چیف ایگزیکٹیو

  اسلام آباد (دنیا رپورٹ )وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری کی ہدایات اور مکمل سپورٹ کی بنیاد پر آئیسکو ریجن میں بجلی چوروں اور بل ادا نہ کرنے والے صارفین کے خلاف تسلسل سے ایک کامیاب کریک ڈاؤن جاری ہے ، چیف ایگزیکٹیو آئیسکو چودھری خالد محمود نے کہا کے ستمبر 2023 سے بجلی چوروں کے خلاف جاری آپریشن میں 7073 بجلی چوروں کو 60 کروڑ 91 لاکھ سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے اور 3299 بجلی چوروں کو پولیس نے گرفتار کیا اس طرح واجبات ریکوری مہم کے دوران 2 لاکھ 32 ہزار سے زائد صارفین سے 7 ارب سے زائد واجبات وصول کیے جا چکے ہیں، چیئرمین آئیسکو ڈاکٹر طاہر مسعود بورڈ ممبران اور انتظامیہ حکومتی ہدایات پر بجلی چوری اور نادہندگان کے خلاف زیرو ٹاولرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں اور اسی ٹیم ورک کی بدولت آئیسکو نے پاکستان کے پاور سیکٹر میں ایک بہترین ڈسٹری بیوشن کمپنی کی حیثیت سے خود کو منوایا ھوا ہے ، بجلی چوروں کے خلاف گھیرے کو مزید تنگ کرنے کے لئے آئیسکو میں 12 لاکھ سے زائد اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب مکمل کر لی گئی ہے۔

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