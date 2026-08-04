صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرپرسن بی آئی ایس پی کی لائیوای کچہری ،شکایات سنیں

  • اسلام آباد
چیئرپرسن بی آئی ایس پی کی لائیوای کچہری ،شکایات سنیں

شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر کے فوری طور پررپورٹ پیش کی جائے ،روبینہ خالد

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)چیئرپرسن بی آئی ایس پی سینیٹر روبینہ خالد عوامی رابطے کے سلسلے میں لائیو ای کچہری کا انعقاد کیا، ملک بھر سے 37 کالرز نے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے مسائل اور شکایات سے آگاہ کیا۔ چیئرپرسن نے متعلقہ افسران کو سختی سے ہدایت کی کہ ای کچہری کے دوران موصول ہونے والی تمام شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر کے فوری طور پررپورٹ پیش کی جائے ۔ روبینہ خالد نے کہا کہ صدرِ مملکت آصف زرداری اور وزیرِ اعظم شہباز شریف کو پروگرام کی کارکردگی، شفاف نظام اور عوامی خدمت پر مکمل اعتماد ہے ۔ بی آئی ایس پی ملک کے غریب اور مستحق خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بلاامتیاز خدمات انجام دے رہا ہے اور اس کا مقصد کم آمدن رکھنے والے گھرانوں کی معاشی مشکلات میں کمی لانا اور ان کی آمدن و اخراجات میں توازن پیدا کرنا ہے ۔ بعض عناصر ذاتی اور سیاسی مفادات کے حصول کے لیے بی آئی ایس پی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پروگرام کسی بھی سیاسی، مذہبی، لسانی یا علاقائی وابستگی سے بالاتر ہو کر صرف مستحق افراد کی خدمت کے لیے کام کر رہا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

لوکل گورنمنٹ نظام آن لائن ہونے کے باوجود مبینہ بے ضابطگیاں، بدعنوانیاں بر قرار

بارش نے واسا کا پول کھول دیا، نشیبی علاقے زیرآب

پبلک سیکٹر کا پہلا ای سویپ بیٹری چارجنگ سٹیشن قائم

معیاری بیج کی فراہمی کیلئے تحقیق کو فروغ دینا ہوگا:ماہرین

کمشنر کا ایف ڈی اے کمپلیکس کا دورہ ، منصوبوں پر بریفنگ

قرآن سے تعلق دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت :مقررین

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس