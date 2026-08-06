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یوم شہداء پولیس کے حوالے سے پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں تقریب

  • اسلام آباد
یوم شہداء پولیس کے حوالے سے پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں تقریب

راولپنڈی (این این آئی) یوم شہداء پولیس کے حوالے سے پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ۔۔۔

جس میں راولپنڈی پولیس کے شہداء کی فیملیز کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ یوم شہداء پولیس کے حوالے سے پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں تقریب کا انعقاد، راولپنڈی پولیس کے شہداء کی فیملیز کو تقریب میں خصوصی طور پر مدعو کیا گیا، آر پی او راولپنڈی، سی پی او راولپنڈی، سینئر افسران اور شہداء کی فیملیز نے یادگار شہدا پر حاضری دی، راولپنڈی پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی، آر پی او راولپنڈی اور سی پی او راولپنڈی نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا کی ۔

 

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