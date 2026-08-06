صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد، 16مشکوک افراد، 28موٹرسائیکل تھانے بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد، 16مشکوک افراد، 28موٹرسائیکل تھانے بند

سرچ آپریشز، 431افراد، 236گھروں، 21ہوٹلز اور 99گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارالحکومت میں جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے مختلف علاقوں میں گرینڈ کومنگ اینڈسرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں زونل ایس پیز کی زیرنگرانی مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اور کومنگ آپریشن کیے گئے، سرچ آپریشنز کے دوران 431افراد، 236گھروں، 87دکانیں، 21ہوٹلز، 211موٹر سائیکلوں اور 99گاڑیوں کو چیک کیا گیا، جبکہ جانچ پڑتال کیلئے 16مشکوک افراد، 28موٹر سائیکلوں اور 2گاڑیوں کو مختلف تھانہ جات منتقل بھی کیا گیا، مزید براں غیر قانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے مختلف بور کے دو پستول معہ ایمونیشن بھی برآمد کئے گئے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مرکزی فروٹ و سبزی منڈی میں بلا مقابلہ منتخب ہونے والے قیصر مشتاق کی منڈی آمد پر شانداراستقبال

یومِ شہدائے پولیس کے موقع پر پر تقریب ، یاد گار پر پھول چڑھائے

نئی عمارت کی تعمیر کے لیے جامع پلاننگ مقررہ مدت میں تکمیل کو یقینی بنایا جائے ،ڈپٹی کمشنر

ناجائز اسلحہ اور منشیات برآمد

ایک کروڑ 36 لاکھ کی گندم خردبرد، مرکزی ملزم گرفتار

دوشیزہ نے مزاحمت کر کے مبینہ طور پر اغوا کی کوشش ناکام بنا دی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یورپی سمندروں میں ڈوبتے پاکستانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اہلِ ملتان کی استقامتِ قدیم
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
حماس نے ہتھیار رکھ دیے مگر…
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سسٹم، نیا یا پرانا؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مصطفی کمال! آپ سے کچھ باتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امام احمد رضا اور ردِّ بدعات ومنکَرات
مفتی منیب الرحمٰن