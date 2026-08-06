احاطہ کچہری میں فائرنگ ،خوف و ہراس،6افراد پر مقدمہ
ملز موں کی جانب سے مبینہ طور پر فائرنگ کے ساتھ توڑ پھوڑ کی بھی گئی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)احاطہ کچہری میں فائرنگ کرتے ہوئے خوف و ہراس پھیلانے والے چھ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔تھانہ کوتوالی کے علاقے ضلع کچہری میں ملزمان کی جانب سے مبینہ طور پر شدید فائرنگ کرنے کے ساتھ توڑ پھوڑ کی گئی۔ جس سے موقع پر موجود افراد خوف و ہراس کا شکار بن گئے ۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔
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