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پراپرٹی کی منتقلی، ِشہری سے لاکھوں روپے کا فراڈ

  • فیصل آباد
پراپرٹی کی منتقلی، ِشہری سے لاکھوں روپے کا فراڈ

مقصود احمد کی پراپرٹی کو اپنے نام منتقل کروا لیا گیا ، مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)دھوکہ دہی اور فراڈ کرتے ہوئے شہری کو لاکھوں روپے مالیت کے نقصان کا شکار بنا دیا گیا۔تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقے قادریہ چوک میں مقصود احمد نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر اسکی پراپرٹی اپنے نام دھوکہ دہی سے منتقل کرتے ہوئے اسے لاکھوں روپے مالیت کے فراڈ کا شکار بنادیا۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرکے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

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