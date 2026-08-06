صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یومِ استحصالِ کشمیر:کشمیریوں سے اظہارِ یکجہتی کیلئے بڑی ریلی

  • فیصل آباد
یومِ استحصالِ کشمیر:کشمیریوں سے اظہارِ یکجہتی کیلئے بڑی ریلی

کمشنر عمران حامد شیخ نے قیادت کی ،آر پی او اور ارکان اسمبلی بھی شریک ہوئے

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)یومِ استحصالِ کشمیر کے موقع پر ضلع فیصل آباد میں کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کے لیے ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام میونسپل کارپوریشن آفس سے ریلی کا آغاز ہوا جو چناب کلب چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ کمشنر فیصل آباد ڈاکٹر عمران حامد شیخ نے احتجاجی ریلی کی قیادت کی۔ریلی میں آر پی او سہیل اختر سکھیرا، ڈپٹی کمشنر محمد نعمان صدیق، سی پی او تنویر حسین، ارکان اسمبلی بلال بدر چودھر ی، میاں طاہر جمیل، خان بہادر ڈوگر، قدسیہ بتول، عظمیٰ جبیں راجہ، مسلم لیگی رہنما حاجی اکرم انصاری، شیخ اعجاز احمد، فقیر حسین ڈوگر، رانا عمر اسرار سمیت افسران، علماء کرام، طلبہ اور سول سوسائٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کے پرچم اٹھا رکھے تھے ۔اس سے قبل میونسپل کارپوریشن میں منعقدہ سیمینار کے آغاز پر پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کے قومی ترانے بجائے گئے جبکہ ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ طلبہ نے ملی نغمے پیش کیے ۔کمشنر فیصل آباد ڈاکٹر عمران حامد شیخ نے اپنے خطاب کے آغاز میں شعر \\\"خونِ دل، خونِ جگر، خونِ وفا، خونِ نظر سرخیاں دیکھی ہیں تو نے میرے افسانے کی\\\" پڑھتے ہوئے کہا کہ یہی کشمیر کی داستان ہے ۔ انہوں نے فیصل آباد ڈویژن کی ڈیڑھ کروڑ عوام کی جانب سے اہلِ کشمیر کو پیغام دیتے ہوئے کہا، \\\"خونِ جگر سے نکھاریں گے رخِ برگِ گلاب۔۔۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ۔\\\"دیگر مقررین نے کہا کہ آج ہی کے دن بھارت نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کر کے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں مظالم کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور عالمی برادری کی خاموشی انسانی حقوق کے حوالے سے سوالیہ نشان ہے ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کپاس کی بہتر پیداوار کیلئے حکمتِ عملی پر عمل پیرا، عاشق کرمانی

موسمی صورتحال، مری میں متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت

دو ٹرینیں بحال، مسافروں کو مزید سہولیات دینگے، حنیف عباسی

ایس ایس پی آپریشنز کا ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ، چیکنگ سخت کرنیکی ہدایت

یوم استحصال کشمیر ،ایف جی ای ایچ اے کے زیر اہتمام یکجہتی واک

یو م استحصال کشمیر ،مری ،چکوال ،مردان ،اوگی میں یکجہتی ریلیاں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یورپی سمندروں میں ڈوبتے پاکستانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اہلِ ملتان کی استقامتِ قدیم
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
حماس نے ہتھیار رکھ دیے مگر…
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سسٹم، نیا یا پرانا؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مصطفی کمال! آپ سے کچھ باتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امام احمد رضا اور ردِّ بدعات ومنکَرات
مفتی منیب الرحمٰن