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سی پی اور کی کچہری ،شہریوں کی شکایات پر احکامات جاری

  • ملتان
سی پی اور کی کچہری ،شہریوں کی شکایات پر احکامات جاری

ملتان (کرائم رپورٹر )سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کی جانب سے اپنے آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

کھلی کچہری میں آئے شہریوں نے سی پی او ملتان کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔سی پی او ملتان نے تمام شہریوں کے مسائل سنے اور میرٹ پر حل کے لئے موقع پر احکامات جاری کئے ۔سی پی او ملتان نے کھلی کچہری میں آئے شہریوں کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل کو میرٹ پر حل کیا جائے گا۔ اور انصاف کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔انہوں نے تمام شہریوں سے کہا کہ اجتماعی و انفرادی حقیقی مسائل کے حل کے لئے ہمارے دفاتر سب کے لئے کھلے ہیں۔

 

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