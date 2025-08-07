صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کا مکینوں کو آوارہ کتوں سے بچانے کیلئے نیا طریقہ متعارف

  • کراچی
کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کا مکینوں کو آوارہ کتوں سے بچانے کیلئے نیا طریقہ متعارف

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن نے ڈیفنس اور کلفٹن کے مکینوں کو آوارہ کتوں سے منسلک متفرق خدشات اور مکینوں کو اثرات بد سے بچانے کے لیے نیا طریقہ متعارف کروادیا۔

 اور ٹریپ نیوٹرلائز ویکسین اینڈریلیزکے نام سے نئی مہم شروع کردی گئی ہے ۔کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے حکام کے مطابق سی ای او عمرفاروق ملک کی خصوصی ہدایات پر شروع کی جانے والی مہم میں ٹریپ نیوٹرلائز ویکسین اینڈ ریلیز جیسے کئی تعمیری مراحل شامل ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ مہم کی ضرورت مکینوں کی جانب سے درجنوں شکایات موصول ہونے کی وجہ سے شروع کی گئی، جس کے دوران اب تک 15کتوں کی کو پکڑنے کے بعد ان کی نس بندی اور ویکسینیشن کے بعد انہیں واپس چھوڑا جاچکا ہے ۔سی بی سی حکام کے مطابق آوارہ کتوں کے حوالے سے شروع کی گئی مہم غیرمعینہ مدت تک جاری رہ سکتی ہے ، نس بندی اور ویکسین شدہ کتوں کی نگرانی کے لیے ایک ٹریکنگ ایپ بنائی گئی ہے ،  اگلے مرحلے میں کتے کی گردن کے قریب چپ لگانے پر کام ہو رہا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میڈیکل سٹور پر چھاپہ ، سرکاری ادویات برآمد ، انکوائری شروع کردی گئی

مڈھ رانجھا میں سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے دورہو گئیں

بھیرہ:چینی کی مصنوعی قلت، قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوگیا

نیشنل ایکشن پلان کمیٹی کا اجلاس غیر قانونی پٹرول پمپ سیل

بلدیہ نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کیلئے سرکاری رقبہ مانگ لیا

مکان کے تنازع پر بیوہ پر ڈندوں سے تشدد،شدید زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن