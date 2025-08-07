کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کا مکینوں کو آوارہ کتوں سے بچانے کیلئے نیا طریقہ متعارف
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن نے ڈیفنس اور کلفٹن کے مکینوں کو آوارہ کتوں سے منسلک متفرق خدشات اور مکینوں کو اثرات بد سے بچانے کے لیے نیا طریقہ متعارف کروادیا۔
اور ٹریپ نیوٹرلائز ویکسین اینڈریلیزکے نام سے نئی مہم شروع کردی گئی ہے ۔کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے حکام کے مطابق سی ای او عمرفاروق ملک کی خصوصی ہدایات پر شروع کی جانے والی مہم میں ٹریپ نیوٹرلائز ویکسین اینڈ ریلیز جیسے کئی تعمیری مراحل شامل ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ مہم کی ضرورت مکینوں کی جانب سے درجنوں شکایات موصول ہونے کی وجہ سے شروع کی گئی، جس کے دوران اب تک 15کتوں کی کو پکڑنے کے بعد ان کی نس بندی اور ویکسینیشن کے بعد انہیں واپس چھوڑا جاچکا ہے ۔سی بی سی حکام کے مطابق آوارہ کتوں کے حوالے سے شروع کی گئی مہم غیرمعینہ مدت تک جاری رہ سکتی ہے ، نس بندی اور ویکسین شدہ کتوں کی نگرانی کے لیے ایک ٹریکنگ ایپ بنائی گئی ہے ، اگلے مرحلے میں کتے کی گردن کے قریب چپ لگانے پر کام ہو رہا ہے۔