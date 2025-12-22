صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی:ڈکیتی، چوری کی وارداتوں میں ملوث 5 رکنی گینگ گرفتار

  • اسلام آباد
راولپنڈی:ڈکیتی، چوری کی وارداتوں میں ملوث 5 رکنی گینگ گرفتار

راولپنڈی(این این آئی)تھانہ صدر واہ پولیس نے ڈکیتی اور چوری و نقب زنی کی وارداتوں میں ملوث 5 رکنی گینگ گرفتار کرکے مسروقہ رقم 4 لاکھ روپے، چھینا گیا موٹرسائیکل، مسروقہ طلائی زیورات، 4 موبائل فون، گھڑیاں، ایل ای ڈی اور دیگر گھریلو سامان برآمد کرلیں۔

تھانہ صدر واہ پولیس نے ڈکیتی اور چوری و نقب زنی کی وارداتوں میں ملوث 5 رکنی گینگ گرفتار کرکے مسروقہ رقم 4 لاکھ روپے، چھینا گیا موٹرسائیکل، مسروقہ طلائی زیورات، 4 موبائل فون، گھڑیاں، ایل ای ڈی اور دیگر گھریلو سامان برآمد کرلیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر