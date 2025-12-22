اسلام آباد میں سرچ آپریشن، 10 افراد تھانے منتقل
67افراد، 25 گھروں، 35 موٹرسائیکلوں اور 7 گاڑیوں کی چیکنگ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے تھانہ کراچی کمپنی کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 67 افراد، 25 گھروں، 35موٹر سائیکلوں اور 7 گاڑیوں کو چیک کیا، جانچ پڑتال کیلئے 10مشکوک افراد کو تھانہ منتقل کیا گیا۔ ایس ایس پی آپریشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنا اور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے۔ سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔