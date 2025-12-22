کاروباری افراد کو زیادہ سہولیات فراہم کی جائینگی :آر پی او
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)حال ہی میں تعینات ہونے والے ریجنل پولیس آفیسر گوجرانوالہ خرم شہزاد حیدر وڑائچ اور سٹی پولیس آفیسر سردار غیاث گل خان نے گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا جہاں صدر گوجرانوالہ چیمبر علی ہمایوں بٹ، سینئر نائب صدر سعد جمیل عرفانی، نائب صدر فیصل ستار مغل، سابق صدور، سینئر قیادت اور ایگزیکٹو کمیٹی نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا، اس موقع پر صدر علی ہمایوں بٹ نے کہا کہ۔۔۔
گوجرانوالہ چیمبر اور محکمہ پولیس کے درمیان بہترین رابطہ قائم ہے ، شہر میں امن و امان کے قیام کیلئے پولیس کا کردار قابلِ ستائش ہے ، چیمبر سی پی ایل سی کو دوبارہ فعال کرنے میں پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا۔ آرپی او خرم شہزاد حیدر وڑائچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گوجرانوالہ چیمبر پولیس کیلئے نیا ادارہ نہیں بلکہ مضبوط شراکت دار ہے ، پولیس اور بزنس کمیونٹی کے درمیان اچھے تعلقات موجود ہیں، آر پی او نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کو کاروبار کیلئے امن و سکون درکار ہے اور پولیس اس حوالے سے مکمل کمٹمنٹ کے ساتھ چیمبر کے ساتھ کھڑی ہے ، نئی ٹریفک پالیسی اور لائن آرڈر پر مکمل عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا، سہولت ڈیسک اور مختلف کاؤنٹرز پر بزنس کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں گی، گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کیلئے سی پی ایل سی کو ڈیسپیوٹ کے علاوہ بھی اصل مقصد کے تحت فعال کیا جائے گا تاکہ تنازعات کے حل، جرائم کی روک تھام اور پولیس و بزنس کمیونٹی کے درمیان اعتماد کے فروغ میں مؤثر نتائج حاصل ہوں ۔