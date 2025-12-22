کمشنر کا دورہ منڈی بہائوالدین ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا
منڈی بہائوالدین ،گوجرانوالہ(نما ئندہ دنیا ،سٹاف رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی نے ضلع منڈی بہا ئو الدین کا دورہ کیا ، کمشنر گوجرانوالہ نے ضلع میں جاری ترقیاتی سکیموں ڈسٹرکٹ جناح پبلک سکول، یونین کونسل آفس چیلیانوالہ، رسول یونیورسٹی اور سبزی و پھل منڈی کا جائزہ لیا ۔
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر منڈی بہا ئوالدین عدیل حیدر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل راجہ حیدر عباس، ڈپٹی ڈائریکٹر فنانس اینڈ ڈویلپمنٹ مبشر حسن اور دیگر متعلقہ افسر بھی موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر عدیل حیدر نے ترقیاتی سکیموں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ کمشنر نے کہا کہ پنجاب حکومت کی اولین ترجیح عوام کی فلاح وبہبود کیلئے کام کرنا ہے ، ترقیاتی سکیموں کیلئے مختص فنڈز قوم کی امانت ہیں جن کی ایک ایک پائی دیانتداری سے خرچ کی جانی چاہیے ۔ کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت عوام کی معیار زندگی کو بہتر بنانے اورخستہ حال سڑکوں کی تعمیر و بحالی، صفائی ستھرائی سمیت ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کیلئے تمام تر اقدامات کئے جا رہے ہیں ان ترقیاتی منصوبوں کو مکمل شفافیت اور حکومتی ترجیحات کے مطابق مقررہ معیار اور مدت کے اندر مکمل کیا جائے ۔