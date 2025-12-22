صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زائرین کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور اقدامات جاری : احسان بھٹہ

  • لاہور
زائرین کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور اقدامات جاری : احسان بھٹہ

لاہور(سیاسی نمائندہ)سیکرٹری/چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ نے کہا ہے کہ محکمہ اوقاف پنجاب صوبہ بھر میں مذہبی ورثے کے تحفظ اور زائرین کو باوقار اور بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہا ہے۔

انہوں نے یہ بات سالانہ ترقیاتی پروگرام (اے ڈی پی) کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے کہی۔ حضرت شاہ چراغ ؒ کے مزار کے حوالے سے انہیں بریفنگ دی گئی کہ بیرونی حصے سے پرانا چونا پلستر ہٹانے اور اندرونی حصے میں نفیس فریسکو پینٹنگ کا کام جاری ہے۔

