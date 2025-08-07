صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کی خوشحالی نظریہ پاکستان سے وابستہ ،شاداب رضا

  • کراچی
کراچی(این این آئی)سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد شاداب رضا نقشبندی نے کہاہے کہ پاکستان کی بقا وسلامتی ترقی وخوشحالی نظریہ پاکستان سے وابستہ ہے۔

 پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے اوراسلام کے نفاذ سے ہی ملک کو بحرانوں سے نجات دلائی جاسکتی ہے ،نظریہ پاکستان کو فروغ دینے کیلئے علما ومشائخ کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا،ملک کی نظریاتی و جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کیلئے پوری قوم متحد پا ک فوج کے ساتھ ہے ۔ایک بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ ملک و قوم کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامز ن کرنے کیلئے ذاتیات کے خول سے نکل کر اجتماعی جدوجہد کرنا ہوگی،پاکستان کیلئے لاکھوں جانوں کی قربانی دینے والی قوم آج بھی پاکستان کی سلامتی کیلئے جانیں نچھاور کرنے کیلئے تیار ہے ،انہوں نے کہا کہ لاقانونیت دہشت گردی ،کرپشن اقربا پروری نے ملک کو بدحالی کی طرف پہنچایا ہے ۔صوفیا کے ماننے والے نظریہ پاکستان کے محافظ بن کر قومی اتحاد و یکجہتی کو یقینی بنائیں گے ،انہوں نے کہا کہ یوم آزادی پاکستان منانا اورتحریک آزادی کے شہیدوں کو سلام پیش کرنا ہمارا دینی ،قومی وملی فریضہ ہے ،پاکستان کے استحکام کے لئے مفادات سے بالاتر ہوکر کام کرنا ہوگا۔

 

