منشیات مافیاز کے خلاف 80فیصد ٹارگٹ مکمل

  • کراچی
منشیات مافیاز کے خلاف 80فیصد ٹارگٹ مکمل

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ پولیس کا منشیات مافیاز کے خلاف 80 فیصد ٹارگٹ مکمل ، آئی جی سندھ کی اگلی مہم گٹکا ماوا مافیاز کے خلاف کرنے کا حکم۔۔۔

 تفصیلات کے مطابق آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس میں صوبے بھر میں Aپلس کیٹیگری کے منشیات مافیاز کی گرفتاری اور ان کے گٹھ جوڑ کے خاتمے سے متعلق جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل آئی جیز، ڈی آئی جیز، ایس ایس پیز اور دیگر نے شرکت کی۔ ڈی آئی جی اسپیشل برانچ کی بریفنگ میں بتایا گیا کہ مئی، جون اور جولائی میں Aپلس کیٹیگری کے منشیات مافیاز کی فہرستیں مرتب کی گئیں۔

