صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چہلم امام حسینؓ کے موقع پر سکیورٹی انتظامات کا جائزہ اجلاس

  • کراچی
چہلم امام حسینؓ کے موقع پر سکیورٹی انتظامات کا جائزہ اجلاس

کراچی (اسٹاف رپورٹر)چہلم حضرت امام حسینؓ کے موقع پر سکیورٹی انتظامات کا جائزہ اجلاس تفصیلات کے مطابق چہلم حضرت امام حسینؓ کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کی زیر صدارت ایک اجلاس منعقد ہوا۔

اجلاس میں پولیس، پاکستان رینجرز، ضلعی و سول انتظامیہ، اہلِ تشیع علمائے کرام، جلوس کے پرمٹ ہولڈرز اور مختلف اسکاؤٹس تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران چہلم کے جلوس اور مجالس کے دوران سیکیورٹی سے متعلق امور اور ممکنہ چیلنجز پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ نے سکیورٹی انتظامات کے لیے فول پروف سکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن