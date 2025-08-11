صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میری پہچان پاکستان کی جشن آزادی کی تیاریاں

  • کراچی
میری پہچان پاکستان کی جشن آزادی کی تیاریاں

کراچی(این این آئی)میری پہچان پاکستان کی جشن آزادی، جشن فتح اور معرکہ بنیان المرصوس کی کامیابی پر مرکزی پروگرام کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔

 کراچی کے تمام ٹانز میں اجلاس اور عوامی رابطہ مہم کے ساتھ ساتھ شہر بھر میں قومی پرچم لگائے جا رہے ہیں۔ اسٹیکرز اور بیجزبھی تقسیم کئے گئے ہیں۔ ڈاکٹر عشرت العباد خان قومی وحدت اور پاکستان میں اکائیوں کو جوڑنے کی علامت ہیں۔ ریاست پہلے اور میری پہچان پاکستان کی سوچ نے قوم میں ایک نئی روح پھونک دی ہے ۔ جبکہ پاکستان بنانے اور پاکستان بننے سے آج تک شہید قومی ہیروز کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر