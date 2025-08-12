صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یاسر شامی نازیبا تصاویر وائر ل کرنے کے مقدمے سے بری

  • کراچی
یاسر شامی نازیبا تصاویر وائر ل کرنے کے مقدمے سے بری

کراچی (اسٹاف رپورٹر) ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی کی عدالت نے یوٹیوبر یاسر شامی کو عامر لیاقت حسین کی نازیبا تصاویر وائرل کرنے کے مقدمے سے بری کردیا۔

 یاسر شامی نے جوڈیشل مجسٹریٹ کی جانب سے بریت کی درخواست مسترد کیے جانے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے مقدمے سے ان کا نام خارج کردیا۔ وکیل اسلم بھٹہ ایڈووکیٹ کے مطابق یاسر شامی کے خلاف کوئی شواہد موجود نہیں تھے اور ایف آئی اے کی رپورٹ میں بھی ان کے خلاف الزام ثابت نہ ہوسکا۔ ایف آئی اے نے ضمنی چالان میں شواہد ناکافی قرار دیتے ہوئے یاسر شامی کا نام مقدمے سے نکالنے کی سفارش کی تھی تاہم جوڈیشل مجسٹریٹ نے درخواست کو مسترد کردیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

اثاثہ جات اور فیلڈ سٹاف کی منتقلی مکمل: واسا اور میونسپل کارپوریشن میں آج معاہدہ

چہلم حضرت امام حسین پر جلوسوں اور مجالس کے انتظامی و سیکورٹی اقدامات کے حوالے سے اجلاس

مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کیخلاف زیرو ٹالرنس:ڈپٹی کمشنر

حکومت اقلیتوں کیلئے مزید مؤثر اقدامات کر رہی،محمد اشرف

خالد جاوید گورائیہ کی زیر صدارت شہر کی خوبصورتی کیلئے جاری ٹری پلا نٹیشن مہم کا جائزہ اجلاس

چینی کی ذخیرہ اندوزی اور ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ کیخلاف کریک ڈائون

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس