صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دینی ہو یا دنیوی معاملہ ادب ہر چیز کی زینت ، علامہ الیاس قادری

  • کراچی
دینی ہو یا دنیوی معاملہ ادب ہر چیز کی زینت ، علامہ الیاس قادری

کراچی (این این آئی)امیر اہل سنت علامہ محمد الیاس عطار قادری نے کہا ہے کہ ادب ایک بہت بڑی نعمت ہے ،دینی ہو یا دنیوی معاملہ ادب ہر چیز کی زینت ہے۔

 بعض اوقات ادب بہت ضروری اور بعض اوقات ادب بہتر ہوتا ہے ،بعض مواقعوں پر ادب کا ترک کفر تک لے جاتا ہے ، ان خیالات کا اظہار انہوں نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار مدنی مذاکریمیں بذریعہ ویڈیو لنک گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ امیر اہل سنت نے کہا کہ ادب کی کئی صورتیں ہیں، ہمارا دین ہمیں انبیائے کرام، علمائے کرام، صحابہ کرام اور بزرگان دین کا ادب سکھاتا ہے ،ہر مسلمان کا اپنی جگہ ادب ہے ، والدین، بڑے بہن بھائی، عزیز و اقارب ہر ایک کا حق ادب ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

اقلیتوں کے عالمی دن پر ڈپٹی کمشنر آفس میں کیک کاٹا گیا

ریڑھی ماڈل بازار کا 90فیصد کام مکمل ہو چکا :ڈپٹی کمشنر

ایم پی اے ثاقب خورشید نے پختہ سڑک کا افتتاح کردیا

18سال عمر والے ووٹ کا اندراج یقینی بنائیں:اللہ بخش ملغانی

یونیورسٹی آف لیہ کا مالی سال 2025-26کا بجٹ منظور

چہلم ، انتظامی و سکیورٹی پلان کو حتمی شکل دیدی گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس