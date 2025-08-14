صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایکسائز افسران کی پروموشن کا نوٹیفکیشن جلد جاری کرنے کا حکم

  • کراچی
ایکسائز افسران کی پروموشن کا نوٹیفکیشن جلد جاری کرنے کا حکم

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے افسران کو ترقی نہ دینے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔

 عدالت نے سیکریٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو حکم دیا کہ درخواست گزار افسران کی پروموشن کا نوٹیفکیشن فوری طور پر جاری کیا جائے ۔ریاض جلبانی، غفار شیخ اور دیگر افسران کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت کے دوران وکیل درخواست گزار اسد اللہ بلو نے موقف اپنایا کہ عدالت اس سے قبل بھی پروموشن نوٹیفکیشن جاری کرنے کا حکم دے چکی ہے لیکن عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بغیر سائلنسر موٹرسائیکل چلانے ، ون ویلنگ کرنیوالوں کیلئے شکنجہ تیار ، 7 سکواڈ تشکیل

تتلے عالی:ریڑھی بازار ویران ،بازاروں میں ہی ڈیرے

وزیرآباد:لائیو سٹاک کے عملہ میں مو ٹر سائیکلیں تقسیم

گورنمنٹ گریجوایٹ گرلز کالج سیٹلائٹ ٹاؤن میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب

عالم چوک:تجاوزات ختم نہ کرنے پر متعدد دکانیں سیل

پنڈی بھٹیاں :بینک ملازم کے گھر سے لاکھوں روپے کا سامان چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن