مسافر بس الٹنے سے خاتون جاں بحق،17افراد زخمی

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)حب چوکی گڈانی موڑ کے قریب مسافر بس الٹنے سے خاتون جاں بحق جبکہ بچوں سمیت 17 افراد زخمی ہوگئے ۔متاثرہ بس کراچی سے پنجگور جارہی تھی۔

جاں بحق خاتون کی شناخت ہیرجان زوجہ محمد امین کے نام سے ہوئی۔زخمیوں میں مدثر ولد بدر ،نمروز ولد مُراد ،نسیمہ ولد انوار،کبریٰ ولد فدا ،رفیہ ولد انوار ،شیر گُل زوجہ شکیل ، صبا ولد شکیل ،ظمجان زوجہ ثناء اللہ ،سجیما ولد رحمت ،شبیر ولد عمر ، زبیر ولد نصیر ،شہزاد ولد رحیم ،داد جان ولد رفیق ،سمیر ولد رسول جان ،حتیمہ ولد رحمت ،حسن ولد رحمت اور ساجدہ زوجہ حضور شامل ہیں۔

 

