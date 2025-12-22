صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ، 2 ہزار لٹر دودھ اور 150کلو کھویا تلف

  • سرگودھا
فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ، 2 ہزار لٹر دودھ اور 150کلو کھویا تلف

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کاروائی کرتے ہوئے ملاوٹ سے دودھ اور کھویا بنانے والا ملک کولیکشن پکڑ لیا، 2 ہزار لٹر دودھ اور 150کلو کھویا تلف کر دیا، بتایا جاتا ہے کہ۔۔۔

پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودھا نے کوٹ مومن میں کاروائی کرتے ہوئے ملاوٹی دودھ اور کھویا بنانے والا ملک کولیکشن سینٹر پکڑ لیا، جبکہ 2 ہزار لیٹر ملاوٹی دودھ اور 150 کلو ملاوٹی کھویا تلف کردیا۔ ملک کولیکشن مالکان خرم اور رومان کو پولیس کے حوالے کرتے ہوئے ان کیخلاف مقدمہ درج اور موقع پر تمام موجود تمام تر مشینری فوڈ اتھارٹی نے ضبط کرلی گئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر