میٹرک سائنس گروپ کے نتائج کااعلان،کامیابی کا تناسب 83.93فیصد

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے سالانہ امتحانات دہم جماعت سائنس گروپ برائے سال 2025 کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے ۔ چیئرمین میٹرک بورڈ غلام حسین سوہو نے کہا کہ نتائج میں شفافیت ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔

انہوں نے پوزیشنز حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو مبارکباد دی۔ اس سال امتحانات میں 173738 امیدوار رجسٹرڈ ہوئے اور172391امیدوار امتحانات میں شریک ہوئے جبکہ1347 امیدوار غیر حاضر رہے اور 27244امیدوار فیل قرار پائے ۔ مونٹیسوری کمپلیکس ہائی اسکول 13-D1گلشن اقبال کی عینا فاروقی ولد سلمان احمدفاروقی رول نمبر 441597 کے ساتھ 94.73 فیصد نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن، اسی طرح پائنیر گرامر سیکنڈری اسکول اسلام نگر اورنگی ٹاؤن کی وانیہ نور ولد محمد اللہ نے 94.09 فیصد نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن جبکہ تیسری پوزیشن کیلئے دو طلبہ جن میں سول ایوی ایشن ماڈل اسکول ایئر پورٹ کے سید اذکار حسین رضوی ولد سید ریاض امام رضوی نے 94فیصداور دی اسمارٹ اسکول رفاع عام کیمپس ملیر ہالٹ کی عمائمہ ظفر ولد محمد عرفان نے 94 فیصد نمبر حاصل کئے ۔ سائنس گروپ کے امتحانات میں 90740طلباء اور82998طالبات شامل ہوئے جبکہ کامیابی کا تناسب 83.93فیصد رہا۔

