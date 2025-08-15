صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ این ای ڈی میں جشنِ آزادی پر پرچم کشائی کی تقریب

  • کراچی
جامعہ این ای ڈی میں جشنِ آزادی پر پرچم کشائی کی تقریب

کراچی (اسٹاف رپورٹر)جامعہ این ای ڈی کے شعبہ سروسز اور اسٹوڈنٹ افیئرز کے زیرِ اہتمام78ویں جشنِ آزادی کی تقریبات کا آغاز۔۔۔

 معرکہ حق کی یاد میں پرچم کشائی سے کیا گیا۔جامعہ کی ترجمان فروا حسن کے مطابق تقریب میں چیئرمین چارٹر انسپیکشن اینڈ ایولویشن کمیٹی ہائر ایجوکیشن کمیشن سندھ ڈاکٹر سروش حشمت لودھی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن قومی عید کی حیثیت رکھتا ہے اور ہم پوری قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔انہوں نے کہا طلبہ ملک سے محبت اور اس کا نام روشن کرنے کو اپنا نصب العین بنائیں۔ شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد طفیل نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں نام اور پہچان دی ہے ، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا بھر میں اس کی پہچان بنیں۔انہوں نے کہا کہ معرکہ حق نے پاکستان کا وقار مزید بلند کیا ہے ۔ تقریب میں سیکریٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈز ڈاکٹر عباس بلوچ، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر نعمان احمد سمیت دیگر بھی شریک ہوئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ذخیرہ اندوزی ، چینی بحران جاری ، شہری پریشان

ڈپٹی کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، مریضوں کے ساتھ جشنِ آزادی منایا گیا

یونیورسٹی آف سرگودھا میں یوم آزادی ملی جوش وجذبے سے منایا گیا

کمشنر آفس میں پرچم کشائی کی تقریب ،فلگ شگاف نعرے

مسلم لیگ ن شعبہ خواتین کے زیر اہتمام جشن آزادی کیک کاٹنے کی تقریب

میونسپل کمیٹی کے لان میں رنگا رنگ تقریب، ملی نغمے ، ٹیبلو پیش

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ