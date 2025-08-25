صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہاکس بے پر ڈوبنے والے نوجوان کی لاش مل گئی

  • کراچی
ہاکس بے پر ڈوبنے والے نوجوان کی لاش مل گئی

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)ہاکس بے پر گزشتہ روز ڈوبنے والے ایک اور نوجوان کی لاش سمندر سے نکال لی گئی۔ریسکیو اہلکاروں کے مطابق گزشتہ روز بھی ایک نوجوان کی لاش نکالی گئی تھی، جبکہ ڈوبنے والے تیسرے نوجوان کو بچا لیا گیا تھا۔

جاں بحق ہونے ایک شخص کی شناخت 17 سالہ بلال کے نام سے کی گئی جبکہ 18 سالہ ذیشان کو سمندر سے ڈوبنے سے بچا لیا گیا جبکہ ایک نوجوان 20 سالہ شہاب سمندر میں ڈوبنے سے لاپتا ہوگیا تھا جسکی لاش بھی مل گئی۔ ہفتے کی دوپہر ناظم آباد کے رہائشی کچھ دوست پکنک منانے کے لیے ہاکس بے منوڑہ روڈ ہٹ نمبر این 43 کے سامنے سمندر میں نہا رہے تھے کہ یہ افسوسناک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تاہم پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد لاش ورثا کے حوالے کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پیرا فورس گندم، آٹا، روٹی کے نرخ کنٹرول نہ کرسکی

قیمتوں میں اضافہ ، سبزیاں غریبوں کی پہنچ سے باہر

چینی کی قلت شدت اختیار کر گئی، عوام ، دکاندار پریشان

ضمنی الیکشن کے حوالے سے ن لیگ کا ور کرز کنونشن

گھر سے کوڑا اٹھانے کیلئے رکشے عملے کے حوالے

ایم ڈی واسا کا نکاسی آب کا جائزہ لینے کیلئے شہر کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر