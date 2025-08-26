صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوسی 6میٹروول میں نئی اسٹارم واٹر ڈرین لائن کی تنصیب

  • کراچی
یوسی 6میٹروول میں نئی اسٹارم واٹر ڈرین لائن کی تنصیب

کراچی (اسٹاف رپورٹر)چیئرمین گلشن اقبال ٹاؤن ڈاکٹر فواد احمد نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کے دیرپا حل کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں اور ہر ممکن طریقے سے شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے ۔

 ہم وہ منصوبے بھی مکمل کر رہے ہیں جو دراصل دیگر اداروں کی ذمہ داری ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے یوسی 6 میٹروول 3 بلاک 2 میں نئی اسٹارم واٹر ڈرین لائن کی تنصیب کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ایکسی این بی اینڈ آر راشد فیاض نے چیئرمین کو منصوبے کی تفصیلات اور کام کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔وائس چیئرمین محمد عادل نے کہا کہ نئی لائن کی تنصیب سے نکاسی آب کے نظام میں نمایاں بہتری آئے گی اور برسات کے دنوں میں عوام کو بڑی سہولت حاصل ہوگی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹریفک مسائل : ایلی ویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ متعارف

وزیرصحت کی زیر صدارت انسدادِ ڈینگی سے متعلق اجلاس

سیکرٹری داخلہ کا پنجاب پریزن سٹاف ٹریننگ کالج کا دورہ

آئی جی نے ملازمین، اہلخانہ کے مسائل سنے ، ریلیف کیلئے احکامات

نارنگ : آٹا، گھی، چینی کی قیمتوں میں اضافہ، انتظامیہ ناکام

نبی کریمؐ کی ولادت سے بڑھ کر کوئی بڑی خوشی نہیں ، طاہرالقادری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس