صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی مسلم لیگ کا کارکنان کو الرٹ رہنے کا حکم

  • کراچی
مرکزی مسلم لیگ کا کارکنان کو الرٹ رہنے کا حکم

کراچی (این این آئی)مرکزی مسلم لیگ کراچی کے صدراحمد ندیم اعوان نے 27 اگست سے بارشوں کے نئے اسپیل کے آغاز سے قبل مرکزی مسلم لیگ کراچی کے کارکنان و رضاکاران کو الرٹ رہنے کا حکم جا ری کر دیا۔

 انہوں نے کارکنان کیلئے اپنے جاری کیے گئے پیغام میں کہا کہ گزشتہ بارش کے اسپیل میں حکومتی عدم توجہی اور بارشوں کی پیشگی کے نظر کیے گئے اقدامات نہ ہونے کے برابر تھے جسکی وجہ سے راہگیروں سمیت گھروں میں موجود لوگوں کو بھی شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کارکنان کو اپنے اپنے علاقوں میں موجود دفاتر اور مساجد کو شیلٹر ہوم میں بدلنے کی تلقین کی اور کہا کہ لوگوں کو ریلیف کیلئے کوتاہی نہ برتی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹریفک مسائل : ایلی ویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ متعارف

وزیرصحت کی زیر صدارت انسدادِ ڈینگی سے متعلق اجلاس

سیکرٹری داخلہ کا پنجاب پریزن سٹاف ٹریننگ کالج کا دورہ

آئی جی نے ملازمین، اہلخانہ کے مسائل سنے ، ریلیف کیلئے احکامات

نارنگ : آٹا، گھی، چینی کی قیمتوں میں اضافہ، انتظامیہ ناکام

نبی کریمؐ کی ولادت سے بڑھ کر کوئی بڑی خوشی نہیں ، طاہرالقادری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس