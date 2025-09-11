صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرتضیٰ وہاب اس صدی کے ناکام ترین میئر، جے یو آئی

کراچی(این این آئی)کراچی کی صورت حال پر مرکزی ترجمان جے یو آئی اسلم غوری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی بلدیاتی نورا کشتی نے کراچی ڈبو دیا۔ترجمان جے یو آئی نے کہاکہ مرتضی وہاب اس صدی کے ناکام ترین میئر ہیں۔۔۔

 بلدیاتی نمائندے فوٹو سیشن میں مصروف رہے اور کراچی ڈوبتا رہا، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی الزام تراشی سے اپنی کوتاہیاں نہیں چھپا سکتیں۔اسلم غوری نے کہاکہ شہری حکومت، ٹاؤن نمائندے اور صوبائی حکومت کراچی کے عوام کی مجرم ہے ، کراچی کے ندی نالوں پر تعمیرات نے پانی کا بہاؤ روک دیا۔انہوں نے کہا کہ کراچی موہنجوداڑو بن چکا ہے ، پوش علاقے کھنڈرات کی شکل اختیار کر گئے جبکہ عوام بے یارو مددگار ہیں۔

 

