صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیف سٹی کیمروں کی مدد سے سنگین وارداتوں میں ملوث 11 ملزمان پکڑے گئے

  • کراچی
سیف سٹی کیمروں کی مدد سے سنگین وارداتوں میں ملوث 11 ملزمان پکڑے گئے

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سیف سٹی پروجیکٹ کے فیشل ریکگنیشن کیمروں کی مدد سے سندھ پولیس نے 20 اکتوبر سے 6 نومبر کے دوران سنگین جرائم میں ملوث 11 مفرور ملزمان کو گرفتار کرلیا۔۔۔

 ڈی جی سیف سٹی پراجیکٹ آصف اعجاز شیخ کے مطابق جدید فیشل ریکگنیشن سسٹم کی بدولت سنگین جرائم کے درجنوں مقدمات میں ملوث ملزمان قانون کی گرفت میں آ رہے ہیں۔گرفتار ہونے والوں میں شرافی گوٹھ تھانے کے دہشت گردی اور اسلحہ ایکٹ کے مقدمات میں مفرور عبدالعظیم، نبی بخش اور گارڈن تھانوں کے اغوا و ڈکیتی کیسز میں مطلوب سید سجاد ، چیکنگ کے دوران ایف آر سسٹم سے شناخت ہونے والا عبدالمنان شامل ہے ۔ کھوکھراپار کے فائرنگ کیس کا مفرور ملزم علی عباس، بغدادی تھانے کے انسداد دہشتگردی مقدمے میں نامزد اطہر حسین، شاہ فیصل کے منشیات کیس کا ملزم شوکت علی اور جمشید کوارٹرز کے چوری  میں مطلوب واجد خان بھی پکڑے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

کردار سازی سے کرپشن کا مقابلہ کیا جاسکتا،کلثوم پراچہ

جامعہ زکریا میں ویٹرنری فیکلٹی کی شجرکاری مہم کا انعقاد

ڈی پی او وہاڑی کا میلسی کے تھانوں ا و رخدمت مرکز کا دورہ

ڈپٹی کمشنر کا ریونیو ٹیم کو ٹارگٹس مکمل کرنے کا حکم

این او سی کے بغیر چلنے والا پٹرول پمپ سیل کردیا گیا

حکومت خصوصی بچوں کو یکساں مواقع فراہم کررہی :عمرانہ توقیر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ