عمرہ ویزے کی آڑ میں غیر قانونی یورپ جانے کی کوشش ناکام

  • کراچی
ایف آئی اے امیگریشن نے کراچی ایئرپورٹ پر 5 مسافروں کو آف لوڈ کردیا

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)عمرہ ویزے کی آڑ میں غیر قانونی سمندر کے راستے اٹلی جانے کی کوشش ناکام بنادی گئی۔ ایف آئی اے امیگریشن نے کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی میں عمرہ ویزے کی آڑ میں غیر قانونی یورپ جانے والے 5 مسافروں کو آف لوڈ کردیا، مسافروں میں راحید اللہ، عبدالحمید، عبدالشکور، اسماعیل اور احمد اللہ شامل ہیں۔ مسافروں کا تعلق، بنوں، پشاور، خیبر اور مہمند کے مختلف علاقوں سے ہے ، مسافر فلائٹ نمبر PA170 کے ذریعے سے عمرہ ویزے پر سعودی عرب جا رہے تھے ۔ امیگریشن کلیرنس کے دوران مسافروں کو مشکوک پایا گیا، ابتدائی تفتیش کے مطابق مسافر پشاور کے مختلف ایجنٹوں سے رابطے میں تھے۔

مسافروں نے سعودی عرب سے مصر، لیبیا اور بعد ازاں غیر قانونی سمندر کے راستے اٹلی جانا تھا جس کیلئے انہوں نے ایجنٹوں سے فی کس 45 لاکھ روپے میں معاملات طے کئے ہوئے تھے ، مسافروں نے ایجنٹوں کو 15 لاکھ روپے فی کس لیبیا پہنچنے پر ادا کرنے تھے ۔دریں اثنا ایف آئی اے امیگریشن نے کراچی ائرپورٹ پر ایک اور کارروائی میں وزٹ ویزے کی آڑ میں غیر قانونی راستے سے بیلاروس جانے کی کوشش کرنے والے 2 مسافروں کو آف لوڈ کردیا۔ مسافروں میں محمد آکاش اور اسد رحمان شامل ہیں جن کا تعلق کوٹلی آزاد کشمیر سے ہے۔

