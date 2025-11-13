صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھریلو ناچاقی پر ملیربرہانی ٹاؤن میں شوہر نے بیوی کو قتل کرکے خودکشی کرلی، پولیس کی تحقیقات جاری

  • کراچی
گھریلو ناچاقی پر ملیربرہانی ٹاؤن میں شوہر نے بیوی کو قتل کرکے خودکشی کرلی، پولیس کی تحقیقات جاری

کراچی (اسٹاف رپورٹر) ملیر سٹی کے علاقے برہانی ٹاؤن کے ایک گھر سے میاں بیوی کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ ایس ایس پی ملیر ڈاکٹر عبد الخالق پیر زادہ کے مطابق مقتولہ کی شناخت ثناء کے نام سے جبکہ۔۔۔

 شوہر کی شناخت ذیشان ولد ہارون کے نام سے ہوئی ہے ۔ابتدائی معائنے میں شوہر زیشان کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی پائی گئی، جبکہ بیوی ثناء کی لاش زمین پر پڑی تھی۔ بظاہر شواہد سے اندازہ ہوتا ہے کہ ذیشان نے پہلے اپنی بیوی کو قتل کیا اور بعد ازاں خودکشی کرلی۔پڑوسیوں کے مطابق میاں بیوی کے درمیان آئے روز ناچاقی رہتی تھی،  دونوں نے چند برس قبل پسند کی شادی کی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

دہشتگردوں کیخلاف پاک فوج کی کارروائیاں قابل ستائش ، عبدالعلیم خان

سیکٹر آئی 15 کے الاٹیوں کو آج پلاٹ دیئے جائیں گے

راولپنڈی، عالمی معیار کے سوئمنگ پول، پلیئرز ہاسٹل کا افتتاح

آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری،درخواستوں پر فوری احکامات

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے

اوپن یونیورسٹی کے اسلام آباد، چیپٹر کا کانووکیشن ،800طلبہ کو ڈگریاں ملیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
مفتی منیب الرحمٰن