لیاری سے انتہائی مطلوب گینگ وار کمانڈر گرفتار،اسلحہ بھی برآمد

  • کراچی
لیاری سے انتہائی مطلوب گینگ وار کمانڈر گرفتار،اسلحہ بھی برآمد

کراچی (اسٹاف رپورٹر) رینجرز اور پولیس نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے لیاری سے انتہائی مطلوب گینگ وار کمانڈر شوکت علی عرف آغا شوکت کو گرفتار کر لیا۔

 ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور ایمونیشن بھی برآمد کر لیا گیا، جبکہ اس کی گرفتاری پر حکومت سندھ نے انعامی رقم مقرر کر رکھی تھی۔ ملزم 2004 میں لیاری گینگ وار کے بدنام کمانڈر عبدالرحمن ڈکیت گروپ میں شامل ہوا، بعد ازاں 2009 میں پیپلز امن کمیٹی اور 2013 میں بابا لاڈلہ گروپ کا اہم رکن رہا۔ ملزم ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، منشیات فروشی اور متعدد پولیس مقابلوں میں بھی ملوث تھا۔ کراچی آپریشن کے دوران ملزم گرفتاری سے بچنے کے لیے بیرون ملک فرار ہو گیا تھا، تاہم پاکستان واپسی کے بعد ایک بار پھر اپنا نیٹ ورک منظم کر رہا تھا ۔رینجرز کا کہنا ہے کہ ملزم کا نام سی ٹی ڈی سندھ کی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ریڈ بک میں شامل ہے ۔

