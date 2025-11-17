صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی کے اجتماع عام کیلئے قافلہ آج روانہ ہوگا

  • کراچی
جماعت اسلامی کے اجتماع عام کیلئے قافلہ آج روانہ ہوگا

کراچی(این این آئی)جماعت اسلامی کے کُل پاکستان اجتماع عام منعقدہ 21تا23نومبر مینارپاکستان لاہور کی تیاریوں اور اس میں شہریوں و دیگر طبقات سے وابستہ افراد کو شرکت کی دعوت دینے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔

 اس سلسلے میں شہر بھر میں کیمپس لگادیے گئے ہیں ،جہاں جماعت اسلامی کے کارکنان و ذمہ داران عوام کو اجتماع عام میں شرکت کی دعوت دے رہے ہیں اور ہینڈ بلز بھی تقسیم کیے جارہے ہیں۔اجتماع عام کے شرکاء کے قافلوں کی روانگی کا باقاعدہ آغاز پیرآج سے ہوگا ۔ہزاروں مردوخواتین مختلف ٹرینوں ،بسوں اور دیگر گاڑیوں کے ذریعے لاہور روانہ ہوں گے ۔ امیرجماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان موٹر سائیکل سواروں اور دیگر قافلوں کو رخصت کریں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سرکاری سکولوں کے میدان آباد کرنیکا فیصلہ،قریبی رہائشیوں کو مشروط اجازت

شہر پر تجاوزات مافیا قابض،ٹریفک جام معمول

اے ڈی سی ریونیو کاپلس پراجیکٹ پر پیشرفت کا جائزہ

شوگر ملز مافیا کی پالیسیوں سے کاشتکار سخت پریشان، کسان بورڈ

تاجر رہنما محمد انور مغل مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے محفل کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر کا بس سٹینڈ و بازار کا معائنہ ،ناقص صفائی پر برہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر