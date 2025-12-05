صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پورٹ قاسم میں 132کے وی گرڈ اسٹیشن کے قیام کا معاہدہ طے

  • کراچی
پورٹ قاسم میں 132کے وی گرڈ اسٹیشن کے قیام کا معاہدہ طے

کراچی(بزنس رپورٹر)کے الیکٹرک اور ڈی پی ورلڈ کے درمیان پورٹ قاسم میں 132 کے وی گرڈ اسٹیشن کے قیام کا معاہدہ طے پاگیا ہے۔۔۔

 جس کا مقصد محمد بن قاسم انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کی بڑھتی ہوئی توانائی ضروریات کو مکمل اور مستحکم بجلی کی فراہمی یقینی بنانا ہے ۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق نیا گرڈ اسٹیشن محمد بن قاسم انٹرنیشنل کنٹینرز ٹرمینل کو 26میگاواٹ تک قابلِ اعتماد اور بلا تعطل بجلی فراہم کرے گاجس سے ٹرمینل کی آپریشنل استعداد میں نمایاں اضافہ ہوگا اور توانائی کے تسلسل کو بھی مضبوط بنیاد ملے گی ۔کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ پورٹ قاسم میں گرڈ اسٹیشن کی تعمیر سے صنعتی سرگرمیوں کو بہتر تحفظ ملے گاجبکہ بجلی کی فراہمی کا جدید انفرااسٹرکچر بندرگاہ کے تجارتی حجم میں اضافے میں معاون ثابت ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

خواتین کیلئے روز گار کے مواقع ، ٹیوٹا کی جانب سے جاب فیئر کا انعقاد

ہیلمنٹ کی منہ مانگی قیمتیں شہریوں کا احتجاج

کرپٹ پولیس اہلکاروں کی کوئی گنجائش نہیں :آر پی او

نومبر میں 23فوڈ یونٹ بند ‘ایک کروڑ سے زائد کے جرمانے

کامونکے :قبضہ مافیا نے شہری کو تشدد کا نشانہ بناڈالا

گجرات :ون ڈش کی خلاف ورزی پر میرج ہال کو جرمانہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ