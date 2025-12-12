صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس آئی یو ٹی ٹرسٹ اور ایدھی فاؤنڈیشن کے درمیان معاہدہ

  • کراچی
ایس آئی یو ٹی ٹرسٹ اور ایدھی فاؤنڈیشن کے درمیان معاہدہ

کراچی (سٹی ڈیسک)ایس آئی یو ٹی ٹرسٹ اور ایدھی فاؤنڈیشن کے درمیان ایک اہم مفاہمتی یادداشت[ایم او یو] پر دستخط کیے گئے۔۔

 جس کے تحت انڈر گریجویٹ ٹیکنیکل اور میڈیکل ایجوکیشن کے فروغ کے لیے باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ یہ تعلیمی اشتراک سندھ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ،ایس آئی ایم ایس، ایس آئی یو ٹی کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھایا جائے گاجو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا منظور شدہ ڈگری ایوارڈنگ ادارہ ہے ۔اس یادداشت پر باضابطہ دستخط ایس آئی یو ٹی کے بانی و پروفیسر ڈاکٹر ادیب رضوی اور ایدھی فاؤنڈیشن کے سی ای او فیصل ایدھی نے کیے جو تعلیم کے شعبے میں تعاون کے نئے دور کا آغاز ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ